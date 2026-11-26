El Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta (OVcM) presentó su informe anual 2026, que advierte sobre un incremento de los femicidios respecto del año anterior y una mayor visibilización de las distintas modalidades de violencia digital.

“La cifra más preocupante tiene que ver con los femicidios, que duplican los del año anterior. Son 12 femicidios y nueve muertes que se están investigando. En total son 21 muertes. Es gravísimo”, expresó Ana Pérez Declercq, una de las directoras del organismo, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.ñ

Entre los casos registrados se encuentra un femicidio vinculado, cuya víctima fue el padre de una mujer policía, asesinado en el contexto de un intento de femicidio contra su hija.

Al caracterizar los hechos, Pérez Declercq puso especial énfasis en el ámbito en el que se produjeron los crímenes. “Nueve de 12 fueron de personas mayores de 30 años, nueve de 12 ocurrieron en la vivienda, en el lugar en el que se supone que tienen que estar seguras, donde se supone que tienen que estar tranquilas. Ahí ocurrieron nueve de los femicidios”, señaló.

Otro de los aspectos destacados en el informe fue el crecimiento de las denuncias por violencia digital. La directora del Observatorio hizo referencia al avance de la inteligencia artificial y su utilización para modificar imágenes, así como a la difusión de contenido íntimo.

“La sociedad va cambiando. Hace dos años la inteligencia artificial no era tan utilizada y hoy tenemos delitos que se cometen justamente con la modificación de imágenes, con compartir imágenes de personas desnudas. Se pasó de una denuncia que había el año pasado a 41 este año”, explicó.

Asimismo, indicó que las denuncias por grooming registraron un incremento del 65% y destacó la importancia de estos registros para dimensionar problemáticas que anteriormente tenían menor visibilidad.

El femicidio de Denis Viñabal y la necesidad de revisar los protocolos de mediación

Tras el femicidio de Denis Viñabal en Chicoana, el último caso que conmocionó a Salta, Pérez Declercq planteó la necesidad de revisar los mecanismos de detección de situaciones de violencia contra las mujeres, particularmente en los centros de mediación.

“No desterremos la mediación, pero sí poder tener una charla previa, porque justamente cuando hay una separación, la mayoría de las denuncias y la mayoría de los femicidios se cometieron por exparejas”, sostuvo.

En este sentido, señaló que, en promedio, las mujeres demoran siete años en denunciar y recordó que la Ley Provincial 7.888 establece la obligación de denunciar estas situaciones por parte de funcionarios de las áreas de Salud, Educación y Familia.

En esa línea, destacó el rol de los profesionales de la salud y la educación en la detección temprana de situaciones de violencia, incluso cuando las mujeres todavía no han realizado una denuncia.

“La Organización Mundial de la Salud elabora un listado de indicadores donde pueden detectar si la mujer está viviendo una situación de violencia y llegar a tiempo cuando hay control. Salud es una puerta de entrada clave”, manifestó.