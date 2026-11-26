En el marco del VIII Foro de los Territorios Subnacionales del Corredor Bioceánico de Capricornio, que se desarrolla en Chile, una delegación del Gobierno de Salta visitó el puerto de Angamos, en Mejillones, con el objetivo de evaluar la reactivación del intercambio comercial entre la provincia y el norte chileno.

El gerente comercial de la terminal, Felipe Larenas, recibió a la comitiva y presentó las condiciones operativas del puerto, que cuenta con capacidad disponible para contenedores y carga general, además de accesos por carretera y ferrocarril.

Durante la visita se analizaron las posibilidades de utilizar esa infraestructura tanto para exportar la producción salteña hacia nuevos mercados como para facilitar el ingreso de insumos y mercaderías a la provincia.

Salta ya realizó operaciones de carga con el norte chileno en ambos sentidos, aunque estas perdieron continuidad debido a limitaciones de infraestructura, cambios en las condiciones macroeconómicas y otros factores externos.

El proceso de integración entre Argentina, Brasil, Chile y Paraguay a través del Corredor Bioceánico de Capricornio abre la posibilidad de recuperar ese intercambio y diversificar las conexiones comerciales de la provincia, actualmente concentradas en los puertos argentinos sobre el Atlántico.

La visita también dio continuidad al trabajo iniciado en octubre durante la Cumbre Provincial de Infraestructura y Logística, que reunió a organismos públicos, cámaras empresariales y empresas para analizar proyectos viales y ferroviarios, junto con sus alternativas de financiamiento.

La delegación estuvo encabezada por el ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, acompañado por el secretario de Obras Públicas, Hugo de la Fuente; el director de Vialidad de Salta, Jorge Gonzalo Macedo; el subsecretario de Comercio, MiPyMEs y Logística, Luis García Bes; y Francisco Sotelo, coordinador de la actualización del Plan Logístico Provincial.