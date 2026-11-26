La zona oeste de la capital salteña comienza a transformar su fisonomía a partir de una intervención integral en las márgenes del canal pluvial Juan XXIII. La Municipalidad llevó adelante una plantación masiva de árboles en el sector donde actualmente se ejecuta una nueva ciclovía, con el objetivo de consolidar un corredor verde que no solo jerarquice el paisaje urbano, sino que también funcione como una barrera sonora natural y ayude a contener el agua de lluvia en toda el área lindera.

La forestación se integra de manera directa con las obras de infraestructura vial y movilidad sustentable que ya registran un 30% de avance sobre la avenida Circunvalación Papa Juan Pablo XXIII, a lo largo de más de dos kilómetros y medio entre Vuelta de Obligado y calle Entre Ríos. Mientras las cuadrillas avanzan con el hormigonado de las bicisendas, las nuevas calzadas y el tendido para el futuro alumbrado LED, la incorporación de estos ejemplares aportará sombra indispensable para quienes transiten a pie o en bicicleta.

De este modo, el proyecto busca dejar atrás la imagen de un desagüe meramente funcional para convertir los bordes del canal en un punto de encuentro saludable y seguro para la comunidad. Al articular naturaleza, recreación y conectividad urbana, la puesta en valor del entorno del Juan XXIII apuesta a mejorar la calidad ambiental del sector y ofrecer a las familias del oeste un espacio público renovado para el disfrute cotidiano.