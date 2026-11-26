El informe anual 2026 del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta (OVcM) advirtió sobre el debilitamiento de las áreas municipales destinadas a atender situaciones de violencia, tras la pérdida del acompañamiento que brindaba el Gobierno nacional.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la directora del organismo, Ana Pérez Declercq, explicó que el relevamiento realizado este año permitió identificar cambios en las estructuras municipales encargadas de abordar esta problemática.

“Hubo una merma importante. Cuatro áreas pasaron a pertenecer a Desarrollo Social, dejaron de tener existencia propia como área. Eso, por un lado, estuvo acompañado del retroceso nacional, porque Nación apoyaba a las áreas municipales y, al no estar Nación apoyando, muchos decidieron retirarse”, señaló.

Frente a este escenario, Pérez Declercq destacó la necesidad de que los municipios dimensionen la demanda de atención que reflejan las estadísticas provinciales. Según el informe, las denuncias representan el 28% del total registrado. Al considerar la cantidad de presentaciones en relación con la población, Capital encabeza los registros, seguida por General Güemes, Metán, San Martín y Rosario de la Frontera.

“Estamos en un momento bisagra. Los cambios sociales son lentos y recién creo que en este momento muchas personas se están dando cuenta de la envergadura de la problemática, porque más de un cuarto de las denuncias de Salta pertenecen a violencia familiar y de género”, sostuvo.

En este sentido, Pérez Declercq instó a las autoridades municipales a sostener espacios específicos de atención que permitan intervenir de manera oportuna.

“Quienes están en las intendencias tienen que empezar a notar que tienen que tener un área, porque es un tema que está ocupando personas de seguridad, al que hay que darle una respuesta, porque después estamos lamentando vidas si no nos ocupamos a tiempo”, advirtió.

Este diagnóstico coincide con los planteos que el Observatorio presentó en septiembre ante legisladores provinciales, durante el tratamiento de la sexta prórroga de la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género, extendida por otros dos años. En aquella oportunidad, el organismo advirtió que menos de la mitad de los municipios contaban con áreas específicas de género y propuso la creación de un sistema de acompañamiento territorial que fortalezca el rol de los gobiernos locales en la prevención, orientación y asistencia a las víctimas.