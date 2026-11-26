El viernes 4 de diciembre será el último día de vigencia del Pase Libre Estudiantil para alumnos regulares de todos los niveles educativos del área metropolitana de Salta. Luego, el beneficio quedará suspendido hasta el inicio del ciclo lectivo 2027, según informó SAETA.

Los estudiantes terciarios y universitarios que deban rendir exámenes después de esa fecha podrán gestionar el reconocimiento de los viajes utilizados para asistir a las evaluaciones.

Para realizar el trámite deberán presentar la tarjeta estudiantil utilizada y documentación de la institución educativa que certifique tanto la fecha del examen como la asistencia. El reconocimiento se hará mediante la acreditación del saldo correspondiente en la tarjeta.

La gestión podrá realizarse hasta el miércoles 30 de diciembre, en la sede central de SAETA, ubicada en Pellegrini esquina Corrientes, de lunes a viernes, de 8 a 15 horas.