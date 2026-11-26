Mejorar la conexión de las zonas productivas con los puertos del norte chileno y coordinar los controles fronterizos son los objetivos que Salta lleva al VIII Foro de los Territorios Subnacionales del Corredor Bioceánico de Capricornio, que se desarrolla en Antofagasta y Mejillones.

El encuentro reúne a ocho territorios de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. La delegación salteña está encabezada por el representante de Relaciones Internacionales, Julio Argentino San Millán, y el ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, junto con equipos de Obras Públicas y Vialidad.

Según informó el Gobierno provincial, la agenda incluye las obras realizadas en el complejo fronterizo de Sico y un programa de financiamiento aprobado por el Banco Mundial que contempla mejoras en la Ruta Nacional 51 y en el nodo logístico de General Güemes.

En materia ferroviaria, la Provincia destacó el anuncio de un esquema de financiamiento para recuperar el ramal C14, que conecta la Puna salteña con Chile por Socompa. La propuesta prevé aportes de empresas mineras y la firma de un convenio entre Nación y Salta el lunes 30 de noviembre.

Durante el foro también se presentó el Plan Maestro del Corredor, cuya elaboración comenzó a gestarse en el encuentro realizado en Salta en 2023, con cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo.

El documento reúne 513 proyectos y acciones para el conjunto de los territorios del corredor, orientados a facilitar el comercio fronterizo, mejorar la infraestructura física y digital y promover la producción.