La Cámara de Senadores de la Provincia aprobó el proyecto de ley que establece el 15 de setiembre de cada año como el ‘Día Provincial de la Adopción’, jornada durante la cual se brindará información a la comunidad sobre los trámites de adopción.

“Más allá de lo simbólico, esto tiene la utilidad de visibilizar porque pone el tema en la agenda pública”, aseguró la senadora por Anta, Alejandra Navarro, al momento de brindar información sobre el proyecto.

Indicó, además, que hay mucha gente que desconoce cómo es el proceso real y que el proyecto tiene también la intención de derribar prejuicios sobre el tema.

“El centro de todo esto es el derecho del niño a tener una familia, no el deseo del adulto. Un día conmemorativo sirve para pedir más acompañamiento pos adoptivo, mas capacitación, sirve para organizar charlas y para generar conciencia”, completó la legisladora.

El proyecto aprobado pasa al Ejecutivo para su promulgación.