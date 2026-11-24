En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, organizaciones de Salta realizarán este miércoles 25 de noviembre una jornada de lucha bajo el lema “Hartas”, para visibilizar la violencia institucional que atraviesan mujeres y familias.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, Yanela Barrios, referente de Madres Protectoras y Monomarentales Argentina, explicó que la primera actividad comenzará a las 9 horas frente a Ciudad Judicial.

“Consideramos que es uno de los organismos que más violenta a las mujeres, donde se recibe revictimización, violencia institucional con la dilación de las causas, una violencia desmedida, donde termina siendo en muchos casos dándole impunidad a abusadores, violentos, femicidas, y las medidas que deberían darnos protección terminan siendo nulas”, manifestó.

Barrios también cuestionó la falta de respuestas por parte de la subsecretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad -a cargo de Julieta Valencia Donat- y señaló que son las organizaciones sociales las que muchas veces deben asumir el acompañamiento de las víctimas.

“Estamos con una Subsecretaría prácticamente que no responde, jamás se articuló con las organizaciones. Estamos con una Subsecretaría que antes no funcionaba como hubiéramos querido, pero hoy prácticamente está ausente ante la situación gravísima de emergencia por violencia de género que estamos atravesando”, sostuvo.

Barrios señaló que la jornada de actividades continuará durante la tarde con una movilización en las calles, en un contexto marcado por dos femicidios ocurridos durante la última semana.

“Nuestro lema es ‘Hartas’, porque venimos con una semana de mucho dolor, dos femicidios que justamente podrían haber sido evitados. Hablamos de un femicidio en un centro de mediación. Siempre vamos a seguir sosteniendo que no se puede mediar con un violento, no se puede mediar con un agresor, y lo vamos a seguir sosteniendo porque sentimos que se nos está entregando en manos de los agresores, a nosotras y a nuestros hijos”, concluyó.

La convocatoria a la movilización será a partir de las 17 horas en plaza 9 de Julio, solicitan llevar velas o una flor.