Tras el femicidio de Denise en el edificio municipal de Chicoana, el secretario de Justicia y Derechos Humanos de Salta, Javier Mónico, confirmó que la Provincia revisará los protocolos de funcionamiento y seguridad de los centros comunitarios de mediación.

En N&N por Aries, el funcionario reconoció que actualmente los protocolos no contemplan la obligatoriedad de contar con personal de seguridad en estos espacios. “Nos estamos replanteando muchísimas cosas de cómo funcionan los centros de mediación”, manifestó Mónico.

El femicidio ocurrió antes de la mediación

El secretario aclaró que el crimen ocurrió antes de que comenzara la audiencia solicitada por Denise, mientras la mediadora se encontraba finalizando otra intervención.

Según explicó, la víctima había solicitado una mediación por alimentos, régimen de visitas, cuidado personal y división de bienes.

Mónico señaló que, durante la entrevista previa, se consultó a la mujer sobre la existencia de antecedentes de violencia o impedimentos de contacto, a lo que respondió negativamente.

El funcionario indicó que, mediante averiguaciones informales posteriores, tampoco habían identificado denuncias o causas judiciales previas.

Los centros de mediación no cuentan con seguridad obligatoria

Consultado sobre la ausencia de custodia policial, Mónico reconoció que los centros comunitarios generalmente no cuentan con personal de seguridad.

“No está en los protocolos que tengamos que tener personal de seguridad”, confirmó. Hasta ahora, entre los recaudos establecidos figuraban la prohibición de concurrir con armas de fuego y, en el caso de integrantes de las fuerzas de seguridad, asistir con uniforme.

Evalúan presencia policial y controles de antecedentes

Mónico adelantó que se dispuso realizar un estudio de seguridad individualizado en cada centro comunitario de mediación de la provincia. Además, anticipó conversaciones con el Ministerio de Seguridad para evaluar la posibilidad de contar con presencia policial y con el Poder Judicial para establecer mecanismos que permitan corroborar antecedentes de violencia.

El objetivo es avanzar hacia protocolos específicos, teniendo en cuenta que los centros funcionan en edificios municipales, dependencias judiciales y otras oficinas públicas.

La violencia de género no es motivo de mediación

El secretario también aclaró que los casos de violencia de género no pueden ser objeto de una audiencia destinada a resolver ese conflicto entre las partes.

“La violencia como tal no se media”, remarcó. Sin embargo, explicó que una mujer que atraviesa una situación de violencia puede solicitar una mediación por alimentos, para lo cual existen herramientas como las audiencias privadas y otros recaudos especiales.

Mónico adelantó que estas prácticas también serán sometidas a revisión tras el femicidio de Chicoana.