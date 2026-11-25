Un estudio del Laboratorio de Estadísticas para la Toma de Decisiones (LABSTAT) de la Universidad Nacional de Salta reveló que el 5% de los locales comerciales relevados en el microcentro y los principales shoppings de la ciudad se encuentran vacíos. Sin embargo, el crecimiento del comercio electrónico plantea un escenario de incertidumbre para el sector de la indumentaria hacia 2030.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el coordinador del LABSTAT, Einer Batista, explicó que el trabajo consistió en observar el estado de ocupación de los establecimientos e identificar los rubros predominantes.

“Recorrimos 1.076 locales y, entre las principales cosas que encontramos, es que, en el microcentro de la ciudad, desde la San Martín hasta la España, hay un 3% de locales vacíos. Se entiende como locales vacíos aquellos que tienen un cartel de alquiler o uno ve que el local se cerró y que no hay ningún tipo de actividad adentro”, detalló.

Además, en los tres shoppings relevados, el porcentaje de locales desocupados alcanzó el 9%, aunque indicó que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los centros comerciales.

El relevamiento también permitió identificar los rubros con mayor presencia en las zonas comerciales de Salta. La indumentaria concentra el 25% de los locales del microcentro y el 40% de los establecimientos de los shoppings.

Batista explicó que el interés por analizar este sector responde al crecimiento sostenido del comercio electrónico. Según indicó, las últimas estadísticas de ventas online muestran que la comercialización de indumentaria se duplicó respecto del año anterior.

“Si nosotros hacemos el supuesto de que ese crecimiento se sigue manteniendo con el correr de los próximos años, vamos a tener un tercio de locales de indumentaria acá en Salta que van a estar en riesgo”, advirtió.

Frente a esta proyección, el coordinador del LABSTAT planteó la necesidad de trabajar con los comerciantes para anticiparse a los cambios en las modalidades de compra.

“Nuestro estudio se lo hemos pasado a la Cámara de Comercio, al Consejo de Ciencias Económicas y a distintos organismos públicos, porque la idea es poder capacitar, recomendar a los comerciantes sobre distintas alternativas que ellos pueden realizar, a los efectos de evitar que, dentro de unos años, estén con la soga al cuello”, señaló.

Estrategias para sostener la rentabilidad

Además de incorporar las ventas por internet, Batista planteó la necesidad de revisar los costos operativos y la administración de la mercadería ante un escenario de mayor competencia y menores márgenes de ganancia.

“Hoy en día los márgenes de los comercios están cayendo. Es lógico que ya no se puede ganar un 50%, un 60% de remarcación así nomás. Están cayendo los márgenes porque ya el mismo local físico tiene la competencia del local virtual”, explicó.

En este contexto, señaló que la desaceleración de la inflación redujo los beneficios económicos que anteriormente podían obtenerse mediante la acumulación de mercadería. “En este momento ya no le conviene al comerciante, bajo ningún punto de vista, estoquearse”, señaló.

En cuanto a los costos laborales, Batista mencionó la apertura de locales de indumentaria de mayor superficie como una estrategia para reducir los gastos de personal por metro cuadrado. También señaló que los espacios comerciales compartidos permiten aplicar un esquema similar entre pequeños comerciantes.

“Algo así como se ve en esos mercados emprendedores que se hacen en algunos lados, donde distintos emprendedores alquilan un mismo lugar y el costo del cajero es uno solo”, ejemplificó.