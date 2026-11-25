Cafayate ampliará su red de vigilancia del Chagas con la creación de dos nuevos puestos de identificación de vinchucas, donde los vecinos podrán notificar la presencia del insecto y recibir asesoramiento técnico.

La medida fue aprobada durante las jornadas de planificación de la estrategia de vigilancia del Chagas para el período 2027-2029, realizadas en el hospital Nuestra Señora del Rosario, con la participación de referentes de Salud Pública, Educación, Cultura y la Municipalidad.

Durante los encuentros se evaluaron los resultados de las intervenciones realizadas desde 2021, que permitieron eliminar la presencia de vinchucas en todas las viviendas donde se habían detectado infestaciones.

El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, señaló que la prevalencia de Chagas en la población de Cafayate, medida mediante estudios serológicos, es prácticamente nula, como resultado de más de 20 años de vigilancia y estudios en el departamento.

Actualmente, los controles se concentran en espacios cercanos a las viviendas, como corrales, gallineros, patios y cercos de ramas, donde existen condiciones que pueden favorecer la proliferación del insecto.

Las acciones previstas para los próximos tres años

Entre las prioridades para el período 2027-2029 se encuentran la capacitación del personal, la consolidación de la red de puestos de identificación de vinchucas, la digitalización de la información y la coordinación entre las áreas de Salud, Educación y el Municipio.

También se analizó la posibilidad de implementar la estrategia de Escuelas Centinela en zonas con antecedentes de presencia de vinchucas, para incorporar a las instituciones educativas en las tareas de vigilancia.

En paralelo, los equipos de salud mantuvieron una reunión con integrantes del Concejo Deliberante de Cafayate, donde presentaron los resultados de las intervenciones realizadas desde 2021. Los concejales manifestaron su disposición para acompañar la continuidad de los controles en el municipio.

Cómo actuar ante una vinchuca

Ante el hallazgo de una vinchuca dentro de la vivienda o en sus alrededores, se recomienda:

• Capturarla, preferentemente viva, utilizando guantes o una bolsa plástica, evitando el contacto directo con las manos.

• Colocarla en un recipiente con tapa segura y ventilación que impida su escape.

• Dar aviso al servicio de salud o acudir a un puesto de identificación de vinchucas.

• Informar el lugar donde fue encontrada.

• Si se confirma que el ejemplar corresponde a la especie Triatoma infestans, el equipo de salud inspeccionará la vivienda y sus alrededores para determinar la presencia de huevos, ninfas o ejemplares adultos y realizar las intervenciones correspondientes.