Este miércoles, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, encabezó la inauguración de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del hospital San Roque, de Embarcación, acompañado por el intendente local, Carlos Funes y por el gerente general del nosocomio, Javier Biurrun.

Se trata de un hecho histórico para ese municipio que, por primera vez, dispone de cuidados intensivos, una prestación que hasta hoy no existía ni en el ámbito público ni en el privado.

El servicio se encuentra listo para comenzar a operar y funcionará de manera plena a partir del primero de diciembre.

La unidad cuenta con nueve camas en total, de las cuales seis están destinadas a cuidados intensivos y dos a terapia intermedia. Además, una sala de aislamiento exclusivo, bajo protocolos específicos, para el abordaje seguro de pacientes con infecciones multirresistentes y la prevención de contaminación cruzada.

Durante el acto, el ministro Mangione celebró la concreción de una obra largamente esperada por la comunidad y destacó que beneficiará a 45 mil personas con equipamiento de primera línea. “Era necesario que lleguemos acá, a este punto de la provincia, cumpliendo con la palabra del gobernador Gustavo Sáenz de garantizar una salud federal e igualitaria”, dijo el titular de la cartera sanitaria.

Agregó que “vamos a cubrir necesidades que antes no teníamos en el hospital público. Seguimos avanzando y, como siempre digo, nosotros no prometemos, nosotros hacemos”.

En el plano sanitario, esta apertura permitirá brindar atención de alta complejidad a personas de Embarcación y localidades aledañas, evitando traslados de urgencia por ruta y descomprimiendo la demanda sobre los hospitales de Orán y Tartagal.

Equipamiento, medicamentos y el valor de la salud federal

La puesta en funcionamiento del sector incluyó la incorporación de siete camas eléctricas Hillrom, una cama mecánica, nueve monitores multiparamétricos Mindray, dos respiradores Dräger, veinte bombas de infusión Contec y un desfibrilador Philips.

También, un equipo de rayos X portátil, un ecógrafo Philips, un electrocardiógrafo GE y doce carritos para camas, junto con la provisión integral de medicamentos e insumos críticos necesarios para la atención del paciente grave.

La apertura del nuevo servicio llega luego del reciente temporal que afectó a Embarcación, instancia en la que el hospital San Roque y su personal sostuvieron la atención inmediata de 253 personas y la coordinación de derivaciones complejas junto a los hospitales de Pichanal y Orán, manteniendo actualmente el despliegue territorial casa por casa en la etapa post temporal.