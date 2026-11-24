El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una suba de un 1,1% en septiembre frente al mes previo, en la medición desestacionalizada, informó el INDEC. La mejora no logró revertir los malos datos de los dos meses previos, con lo que la economía mostró una caída en el tercer trimestre. Como ya venía de una merma en el segundo trimestre, entró en lo que se denomina recesión técnica.



Se trata de un dato estadístico al que cualquier economía llega cuando la actividad registra dos trimestres consecutivos en baja. No es lo mismo que una recesión económica, que tiene una duración y un impacto mucho mayor, dado que en ese punto todos los sectores deben mostrar retrocesos.

#DatoINDEC La actividad económica cayó 1,2% interanual en septiembre de 2026 y subió 1,1% respecto a agosto en la medición desestacionalizada https://t.co/G2GfQEIalq https://t.co/YNKlnSRjZ2 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 24, 2026

Los datos del INDEC señalan que la actividad económica retrocedió un 1,2% en septiembre en comparación con el mismo mes de 2025 mientras que mostró una mejora de un 1,1% en la medición respecto del mes anterior.

Con relación con el mismo mes de 2025, cinco sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en septiembre, dentro de los cuales se destacaron Explotación de minas y canteras (11,1%) y Electricidad, gas y agua (4%). Estas actividades, junto con Construcción (3,5%), fueron a su vez las de mayor incidencia positiva. De acuerdo con lo que informó el INDEC, la suma de estos sectores aportó 0,6 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

Por otro lado, diez sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacaron Pesca (-48,6%). Este sector, junto con Intermediación financiera (-11,5%) e Industria manufacturera (-1,8%), tuvieron las mayores incidencias negativas y le restaron 1,1 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

TN