El mercado financiero argentino atraviesa una jornada de severa turbulencia en la que la volatilidad cambiaria y el pesimismo inversor alcanzaron nuevos máximos anuales. En las pizarras del Banco Nación, el dólar minorista saltó a $1615, superando la barrera psicológica de los $1600 tras acumular un incremento del 3,5% en lo que va de noviembre. La fuerte demanda de cobertura no se limitó al segmento oficial: el tipo de cambio mayorista alcanzó un récord nominal de $1593, mientras que la cotización del dólar blue escaló hasta los $1690 e instrumentos financieros como el contado con liquidación superaron los $1785.

La tensión cambiaria encontró su correlato directo en el crédito sovereign. El indicador de riesgo país elaborado por JP Morgan dio un salto contundente de 73 unidades hasta ubicarse en los 1108 puntos básicos, registrando una disparada superior al 40% en lo que va del mes y anulando la recuperación del día previo. Este deterioro refleja la sostenida caída en la cotización de los bonos soberanos —con retrocesos de hasta 1,5% en la plaza internacional—, en una dinámica que vuelve a cerrar de forma drástica la posibilidad de financiamiento externo para la Argentina.

Detrás de este sacudón conviven desequilibrios internos y un contexto global adverso. Especialistas del sector atribuyen la devaluación al retraso acumulado del tipo de cambio, la depreciación generalizada de las monedas emergentes y el abaratamiento de las materias primas. Ante la necesidad de divisas para cumplir con los vencimientos financieros del próximo año, la estrategia oficial ha consistido en intervenir con menor agresividad y permitir un deslizamiento controlado del billete para frenar el drenaje de reservas.

El panorama internacional aportó la dosis final de combustible para la corrección. Tras una breve tregua, Wall Street reanudó la toma de ganancias —liderada por el sector tecnológico y de inteligencia artificial—, disparando la aversión global al riesgo. Dada la limitada profundidad del mercado local y la frágil calificación crediticia del país, la deuda argentina reaccionó de manera desproporcionada ante el repliegue de los flujos de inversión extranjera.

La ola vendedora se trasladó al mercado accionario, donde los certificados de empresas argentinas en Nueva York sufrieron retrocesos encabezados por YPF, Ternium y el sector bancario. En la Bolsa porteña, el índice Merval mostró un avance testimonial en pesos impulsado por la brecha del CCL y la actualización tras el feriado previo, aunque registró una pérdida del 2,7% al medirse en moneda dura. El escenario deja al descubierto la vulnerabilidad del esquema económico frente a los shocks externos en vísperas de un ajustado programa financiero.

(Con información de La Nación)