Cada 24 de noviembre se celebra el Día del Vino Argentino, en conmemoración de su declaración como Bebida Nacional. En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, Norma Brandoni, propietaria de Aureum Terra e integrante de la Asociación de Sommeliers del Noroeste Argentino, reflexionó sobre la situación actual de la industria vitivinícola.

“En general, es una situación muy compleja, porque depende de muchos factores, empezando por los climáticos, que tampoco han sido buenos años, pero sobre todo porque ha bajado el consumo general del vino como bebida de disfrute. Estamos compitiendo con muchas otras opciones, desde vermuts, que también llevan vino en su elaboración, cervezas y destilados”, explicó.

Frente a este escenario, Brandoni destacó la necesidad de preservar el valor cultural del vino y señaló que la producción experimentó cambios tanto en volumen como en calidad.

“El vino es una bebida más histórica y que tiene que ver con esta cuestión social y cultural y de sistemas ancestrales de elaboración. Entonces, por ahí hemos bajado el volumen y hemos subido en calidad”, sostuvo.

Cabe recordar que, en octubre, Salta declaró la Emergencia Agropecuaria por heladas en los Valles Calchaquíes ante las heladas que afectaron a productores vitivinícolas y frutihortícolas de los departamentos de Cafayate, San Carlos, Molinos y Cachi.

En esa línea, reflexionó sobre los tiempos de la producción vitivinícola y la necesidad de proyectar más allá de las dificultades coyunturales. “Las decisiones son de acá a diez años. La tierra nos enseña un poco también a tener otros tiempos”, manifestó.