La apertura de las importaciones y la persistencia de una estructura impositiva rígida generan dificultades para la competitividad de distintos sectores de la economía argentina, advirtió el economista Gastón Carrazán.

En Pelo y Barba, por Aries, el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de Salta explicó que la reducción de las barreras arancelarias permitió a los consumidores acceder a una mayor variedad de productos a precios más bajos. Sin embargo, señaló que las empresas nacionales todavía enfrentan condicionamientos fiscales que limitan sus posibilidades de competir.

Las dificultades de competir

“Los que quedaron cautivos todavía tienen una pata en la cabeza, que no pueden salir a competir del todo, principalmente por una estructura impositiva muy rígida”, sostuvo Carrazán.

El economista advirtió que esta situación afecta la competitividad de determinados sectores, que deben afrontar la apertura comercial sin una reducción equivalente de sus cargas fiscales. “Esos sectores la están pasando mal, la han pasado mal y seguramente la van a seguir pasando mal”, manifestó.

El crecimiento de los exportadores y las dificultades del comercio

Carrazán diferenció el desempeño de las actividades exportadoras, como la minería, la energía y el agro, de la realidad que atraviesan otros sectores de la economía.

Mientras las primeras registran crecimiento y generan ingresos de divisas, el comercio tradicional enfrenta mayores dificultades en un escenario de transformación económica. El especialista también planteó la necesidad de conocer qué medidas adoptará el Gobierno nacional para estimular la actividad sin abandonar sus objetivos de equilibrio fiscal y contención de la inflación.