En la antesala de la publicación del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC, el economista y director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de Salta, Gastón Carrazán, explicó los alcances de una eventual recesión económica en Argentina.

En Pelo y Barba, por Aries, el especialista señaló que se considera técnicamente que una economía entra en recesión cuando registra dos trimestres consecutivos de caída del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, aclaró que el EMAE permite anticipar el comportamiento de la actividad económica, aunque la confirmación definitiva llegará con la publicación de los datos trimestrales del PBI.

Cómo impacta la recesión en la vida cotidiana

Carrazán explicó que los indicadores oficiales reflejan una situación que comerciantes y empresarios ya experimentan desde hace meses, debido al retraso con el que se publican las estadísticas.

“Al comerciante no le vamos a decir que está vendiendo poco”, ejemplificó el economista, al mencionar las dificultades para afrontar el pago de impuestos, salarios y aguinaldos.

En ese sentido, sostuvo que la publicación de los datos no modificará la realidad cotidiana de los sectores afectados, pero será importante conocer las decisiones que adoptarán las autoridades para revertir el enfriamiento económico.

Una economía que crece a distintas velocidades

El especialista explicó que el comportamiento de la economía argentina es dispar. Mientras sectores exportadores como la minería, la energía y el agro muestran signos de crecimiento, otras actividades vinculadas al mercado interno registran dificultades.

Según Carrazán, apenas tres o cuatro sectores económicos presentaban indicadores positivos, frente a otros once que registraban retrocesos.

También advirtió sobre los problemas de competitividad que enfrentan las empresas nacionales ante la apertura de las importaciones y la persistencia de una estructura impositiva rígida. “Esos sectores la están pasando mal, la han pasado mal y seguramente la van a seguir pasando mal”, expresó.

Qué puede hacer el Gobierno para revertir la situación

Carrazán consideró necesario que las autoridades nacionales, provinciales y municipales transmitan señales claras sobre las políticas que implementarán para estimular la actividad económica.

Si bien estimó que el Gobierno nacional mantendrá su política de equilibrio fiscal, planteó la necesidad de conocer qué herramientas utilizará para impulsar la recuperación.

Asimismo, descartó que se produzcan anuncios de grandes estímulos al consumo y remarcó la importancia de preservar los avances alcanzados en materia de contención de la inflación.