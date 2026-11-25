Pamela Calletti, auditora general de la Nación, advirtió que las políticas nacionales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género sufrieron un retroceso entre 2023 y 2024, según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN).

En N&N, por Aries, explicó que la evaluación detectó desfinanciamiento, subejecución presupuestaria, eliminación de programas y dispersión de funciones entre organismos.

“Hubo un declive importante en las políticas públicas de lucha contra la violencia a nivel nacional”, sostuvo. El informe fue aprobado con cuatro votos a favor y tres en contra, según precisó.

Menos presupuesto y recursos sin ejecutar

Calletti señaló que el crédito presupuestario destinado a estas políticas registró una reducción real del 66%. Agregó que los niveles de ejecución fueron del 32% durante su dependencia de Capital Humano y del 2,3% en Justicia.

“Un doble ajuste. No solamente se destinaron en la teoría muchos menos recursos, sino que además de lo que se destinó, se subejecutó”, afirmó.

También cuestionó el desfinanciamiento del Programa de Apoyo Urgente, destinado a intervenir ante hechos extremos de violencia, y la reducción de personal en las áreas evaluadas.

La advertencia sobre la Línea 144

La auditora expresó especial preocupación por los recortes en la Línea 144. Según explicó, afectaron tanto a quienes reciben las consultas como a los profesionales que intervienen en la asistencia.

“Se desprofesionalizó la atención a la víctima”, sostuvo. Además, indicó que el informe detectó un riesgo de subregistro, que dificulta dimensionar la violencia y evaluar las respuestas estatales.

“No solo no estamos destinando más plata, tenemos menos gente en territorio, menos gente capacitada, sino que además no tenemos números ni de lo que hicimos ni de lo que tenemos que hacer”, advirtió.

Sin un nuevo plan informado

Calletti señaló que el plan nacional vigente venció en 2024 y que no se informaron acciones para elaborar uno nuevo. También cuestionó la ausencia de monitoreo y evaluación del plan anterior.

Aclaró que la auditoría examinó responsabilidades nacionales. Respecto de las provincias, sostuvo que se observó una menor articulación de Nación con gobiernos provinciales, municipios y organizaciones sociales.

“El Gobierno nacional lo que tiene que entender es que no es esto facultativo de un gobierno. Es una responsabilidad del Estado argentino”, afirmó, al recordar los compromisos internacionales asumidos por el país.