En los pasillos de Balcarce 50 reina una consigna estricta: evitar a toda costa que el malestar interno escale hacia una guerra abierta. Según admiten fuentes del entorno presidencial, las reiteradas críticas de Patricia Bullrich al rumbo económico y sus recientes declaraciones sobre estar lista para ejercer la Presidencia colmaron la paciencia de Javier Milei, quien interpreta los cuestionamientos al ministro Luis Caputo como un ataque directo al corazón de su propio programa.

Sin embargo, lejos de impulsar un desplazamiento de la jefa del bloque libertario en el Senado —a quien el mandatario respaldó públicamente la semana pasada como una socia política—, la estrategia oficialista consiste en aplicar un silencio calculado y encapsular las diferencias puertas adentro para no debilitar al Ejecutivo en plena tormenta financiera.

El cortocircuito en la cúpula del poder se produce en un momento especialmente delicado para las variables macroeconómicas. Con el riesgo país superando los 1.100 puntos básicos, el dólar oficial marcando nuevos máximos y los últimos datos del INDEC confirmando una contracción interanual del 1,2% en septiembre pese a un leve rebote mensual, Bullrich advirtió que no alcanza con prometer mejoras para 2028 y reclamó bajas de impuestos, costos logísticos y tasas de interés.

En el Gobierno reconocen en privado que la reactivación avanza a un ritmo más lento del proyectado, pero rechazan de plano cualquier volantazo que ponga en riesgo la credibilidad de la gestión, apostando en cambio a que la baja sostenida de la inflación y una eventual recuperación de los salarios reales logren dinamizar el consumo antes de los comicios de 2027.

Frente a las advertencias de la exministra, Luis Caputo salió este miércoles a defender la hoja de ruta del Palacio de Hacienda, relativizando las lecturas sobre una recesión técnica y descartando que el salto cambiario deba trasladarse de forma automática a los precios. La disputa dentro del oficialismo no cuestiona el dogma del equilibrio fiscal, sino los tiempos y las herramientas para que el orden macroeconómico derrame hacia la vida cotidiana de los votantes.

Mientras Bullrich evita confirmar si competirá por la Presidencia o buscará integrar una fórmula en 2027 —reivindicando su experiencia de gestión tras retirarse anticipadamente de la última mesa política liderada por Karina Milei—, la Casa Rosada elige restarle trascendencia a sus movimientos electorales y ratifica la voluntad reeleccionista del jefe de Estado.

(Con información de TN)