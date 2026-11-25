El Senado avanzará este jueves 26 de noviembre con el tratamiento del proyecto de prevención de la ludopatía aprobado por Diputados en 2024. También se discutirá una propuesta del oficialismo para incorporar medidas contra las plataformas ilegales.

Según informó Parlamentario, el plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales terminó este miércoles sin cerrar un acuerdo sobre cómo se votarán las iniciativas.

La discusión quedó abierta para Labor Parlamentaria y el recinto, ante la proximidad del vencimiento del estado parlamentario del proyecto.

Qué propone el oficialismo

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, planteó tres ejes: restricciones publicitarias, mayor protección de menores y mecanismos para bloquear plataformas ilegales.

La propuesta contempla que el Enacom pueda bloquear en 24 horas los sitios detectados o denunciados. Bullrich también aseguró que existe el compromiso de incluir el tema en sesiones extraordinarias si fuera necesario.

El reclamo de aprobar primero la ley

El presidente del bloque Justicialista, José Mayans, propuso convertir en ley el texto de Diputados sin modificaciones y tratar por separado los cambios oficialistas.

“Votemos todos juntos la media sanción de Diputados, hagámoslo ley”, pidió. Bullrich reclamó que, si avanzan dos proyectos, ambos sean tratados este jueves.