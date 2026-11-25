La batalla judicial por los recursos de las casas de altos estudios sumó un capítulo decisivo en contra de la Casa Rosada. El fiscal general ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, dictaminó que debe ratificarse la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el gobierno de Javier Milei promulgó la ley 27.795 de financiamiento universitario pero bloqueó su entrada en vigencia hasta tanto el Parlamento definiera las partidas específicas.

En un escrito contundente, el representante del Ministerio Público sostuvo que la maniobra oficial "desconoce y priva de efectos a una ley del Congreso de la Nación" basándose en argumentos jurídicos y fácticos que nunca fueron acreditados en el expediente.

El conflicto institucional se remonta al segundo semestre del año pasado, cuando el Poder Legislativo sancionó la norma que garantiza la actualización presupuestaria, el ajuste por inflación de los salarios docentes y no docentes, y el refuerzo de las becas estudiantiles.

Luego de que el Presidente vetara la iniciativa y el Congreso lograra reunir una amplia mayoría en octubre para insistir con su sanción, el Ejecutivo quedó constitucionalmente obligado a promulgarla, aunque optó por dejarla en suspenso en la práctica. Frente a esa parálisis, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y 49 universidades impulsaron una acción de amparo que obtuvo respaldo en primera instancia por parte del juez Martín Cormick, quien consideró irrazonable frenar la norma cuando existían pautas claras y antecedentes recientes de reasignación de partidas por parte de la Jefatura de Gabinete.

Al analizar la apelación presentada por los abogados del Estado, el fiscal Cuesta desarmó la estrategia oficial y apuntó directamente contra la vocación de bloquear la voluntad legislativa. Según el dictamen, el Gobierno intentó obtener mediante una herramienta de jerarquía inferior aquello que no logró conseguir a través de su única prerrogativa válida, el veto presidencial. Para la fiscalía, esta conducta evidencia una voluntad inequívoca de arrogarse la última palabra sobre la vigencia de las normas, avanzando de manera ilegítima sobre las competencias exclusivas que la Constitución Nacional reserva al Poder Legislativo.

Con la opinión del Ministerio Público ya incorporada al expediente, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal quedó en condiciones de dictar sentencia y definir si confirma el revés para el Ejecutivo o hace lugar a su reclamo. No obstante, cualquiera sea el veredicto del tribunal de alzada, la disputa por los fondos universitarios difícilmente encuentre allí su punto final, ya que ambas partes tienen abierta la vía para llevar el planteo de fondo hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

(Con información de Perfil)