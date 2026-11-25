Un inesperado revés en los tribunales de Comodoro Py volvió a poner bajo la lupa judicial al entorno familiar del ministro de Economía, Luis Caputo. La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió revocar los sobreseimientos que beneficiaban a Flavio y Rosana Caputo, ordenando al juzgado de primera instancia retomar la investigación por el presunto financiamiento de Revolución Federal, el grupo de ultraderecha que protagonizó violentos escraches, marchas y amenazas contra dirigentes kirchneristas durante 2022.

Con las firmas de los camaristas Pablo Yadarola, Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y María Victoria Talarico, el tribunal dejó sin efecto la resolución dictada en septiembre pasado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien había cerrado el expediente al descartar que los giros de dinero hubieran servido como pantalla para sostener a la organización.

El eje de la controversia gira en torno a una serie de contrataciones que superaron los seis millones de pesos para la fabricación de mobiliario —144 mesas de luz y respaldos de cama, 48 banquetas y unas 60 sillas— destinado a equipar un complejo habitacional de 60 departamentos para trabajadores petroleros en Neuquén.

En su fallo original, Martínez de Giorgi había considerado acreditado que los trabajos de carpintería efectivamente se realizaron y trasladaron, minimizando un peritaje contable que detectó sobreprecios de entre el 10% y el 20% respecto de los valores de mercado al atribuir esa diferencia a los costos de flete. Con la nueva decisión de la Cámara, esos argumentos pierden fuerza y el magistrado deberá profundizar las medidas de prueba para determinar la verdadera naturaleza del vínculo comercial entre la empresa familiar y Morel.

La reapertura del expediente reaviva las tensiones alrededor de una causa de alto voltaje político que corre en paralelo al juicio por el intento de asesinato contra Cristina Kirchner, perpetrado el 1° de septiembre de 2022. Si bien la Justicia nunca acreditó una conexión orgánica ni financiera entre los hermanos Caputo y los autores materiales del ataque, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, la pesquisa sí documentó inquietantes puntos de contacto en la previa del magnicidio: Uliarte participó en una movilización de Revolución Federal frente a la Casa Rosada apenas dos semanas antes del atentado, mientras que referentes del espacio como Leonardo Sosa y Gastón Guerra visitaron días antes el departamento de Ximena de Tezanos Pinto, vecina de la entonces vicepresidenta.

Mientras el fiscal Gerardo Pollicita ya impulsó la elevación a juicio oral de cinco integrantes de la agrupación —incluidos Morel y Sosa— por sus acciones intimidatorias, la resolución de la Cámara devuelve el foco hacia el origen de los fondos que permitieron el despliegue callejero del grupo. Aunque la querella de la exmandataria reclamó históricamente unificar ambos expedientes para investigar una trama única, la Justicia mantuvo separadas las líneas de pesquisa, dejando ahora en manos de Martínez de Giorgi la tarea de esclarecer si los contratos de carpintería fueron una operación comercial legítima o el engranaje financiero detrás de la radicalización política de 2022.

(Con información de Perfil)