La sintonía fina dentro de la coalición gobernante atraviesa su momento más delicado. En una entrevista concedida a la agencia Bloomberg, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, lanzó una advertencia directa al corazón de la Casa Rosada al poner en duda la continuidad electoral del proyecto libertario si la reactivación no se materializa en el corto plazo.

Con una frase que resonó como un ultimátum político, la exministra sentenció que "no basta con decir que todo mejorará en 2028", recordando que existen comicios en el medio y que el respaldo en las urnas dependerá de que la clase media perciba los frutos de un ajuste que, hasta ahora, solo exhibe trofeos en las planillas fiscales.

Aunque evitó confirmar una eventual candidatura propia para el próximo año, Bullrich desnudó el debate interno que hoy divide aguas en el oficialismo. Según relató, la discusión pasa por dotar de "sensibilidad" a un programa de estabilización que logró domar la inflación y erradicar el déficit, pero que aún no logra derramar hacia la economía real.

La legisladora insistió en que el proyecto necesita incorporar matices urgentes para que los ciudadanos sientan que son parte de la transformación, subrayando que el ordenamiento de las variables macroeconómicas pierde potencia política si no se traduce en una mejora tangible de la calidad de vida.

El diagnóstico de la senadora incluyó reclamos concretos hacia el equipo liderado por el ministro Luis Caputo, a quien ya había interpelado días atrás en un seminario financiero. Bullrich exigió una reducción inmediata de la carga impositiva y una baja sostenida de las tasas de interés para destrabar el crédito, el consumo y la modernización industrial. A su juicio, los productores locales y las pequeñas y medianas empresas operan asfixiados por tributos nacionales y costos logísticos que los dejan fuera de competencia frente al mundo, un freno que impide consolidar la recuperación de la actividad.

Este nuevo desmarque de una de las principales espadas legislativas del Gobierno ocurre en una semana especialmente adversa en el frente económico. Con el riesgo país perforando la barrera de los 1.000 puntos básicos —su marca más alta en quince meses— y un dólar que superó los 1.620 pesos, la tensión financiera coincide con los últimos datos del Indec: pese a un leve rebote mensual del 1,1% en septiembre, el retroceso interanual del 1,2% confirma que la Argentina atraviesa una recesión técnica, el escenario exacto que Bullrich teme que termine pasando factura en las urnas.

(Con información de La Nación)