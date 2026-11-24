La playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal (CCM) fue nuevamente escenario de la edición N°31 del Neumatón de la ciudad. El objetivo del programa es evitar que las cubiertas sean arrojadas a la vía pública generando focos infecciosos.

El director general de Residuos Especiales, Ramiro Ragno, manifestó que “ya hemos logrado alcanzar las 340 mil cubiertas en desuso, equivalentes a 2.300 toneladas que ya no están en la vía pública o en galpones”.

“Siempre destacamos la participación de la gente porque quiere decir que hay un alto grado de conciencia ambiental al hacer una correcta y segura disposición de los neumáticos fuera de uso”, destacó el funcionario.

Es importante recordar que, los NFU (neumáticos fuera de uso) son reciclados para la fabricación de cemento a través de la generación de energía calórica para los hornos correspondientes.

Por cuestiones de capacidad y logística, se reitera que no se reciben neumáticos de gran tamaño, como de tractores o maquinarias viales.