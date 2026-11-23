La marea turística volvió a colmar las rutas nacionales, pero la prudencia en el bolsillo dictó la dinámica del último fin de semana largo. Un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reveló que 1.410.000 personas se desplazaron por el territorio nacional durante el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, generando un movimiento económico directo de $332.557 millones. Sin embargo, detrás del flujo constante de vehículos hacia destinos tradicionales y festivales populares, la fotografía del consumo dejó al descubierto una marcada contracción en el gasto global.

En comparación con el mismo feriado de 2025, el flujo de viajeros retrocedió un 17,4%, condicionado por una agenda que este año ofreció un día menos de descanso y por la proximidad de los feriados extraordinarios de principios de mes. La permanencia promedio apenas rozó los dos días, al tiempo que el gasto diario por visitante se ubicó en $118.770. Al ajustar estas cifras por la inflación interanual, la caída real del impacto económico total alcanzó un contundente 30,3%, confirmando que la tendencia actual prioriza las escapadas de cercanía y la contención del gasto diario en medio de un escenario recesivo.

Frente a presupuestos más acotados, las opciones al aire libre, las ferias gastronómicas y las actividades de acceso gratuito se convirtieron en las auténticas protagonistas de las minivacaciones. A su vez, los operadores del sector reportaron un marcado predominio de reservas de último momento, una conducta de compra espontánea que dificultó la previsión hotelera pero garantizó picos de ocupación puntuales. En ese panorama, el flujo de excursionistas —aquellos que viajan por el día sin pernoctar— resultó vital para insuflar liquidez a las economías regionales de provincias como Santa Fe.

El motor de la demanda estuvo fuertemente impulsado por una nutrida agenda cultural, religiosa y deportiva distribuida por toda la geografía argentina. Eventos de fe como la festividad de Nuestra Señora de la Consolación colmaron al 100% las plazas hoteleras en localidades santiagueñas como Sumampa, mientras que citas gastronómicas tradicionales en Entre Ríos y Neuquén —con la Fiesta Nacional del Chivito a la cabeza— dispararon la ocupación por encima del 85%. En la Patagonia, las competencias de atletismo de montaña y ciclismo en Bariloche, San Martín de los Andes y Ushuaia atrajeron a miles de atletas y acompañantes.

Con la vista puesta en la inminente temporada estival de 2027, las distintas provincias aprovecharon la masa de visitantes para desplegar agresivas estrategias de promoción y programas de incentivos para el verano. La venta de pasajes en ómnibus de larga distancia experimentó un salto del 48% respecto de un fin de semana habitual de noviembre, posicionando a centros urbanos como Córdoba, Mar del Plata y Mendoza entre los más demandados. El fin de semana largo deja así un mapa turístico dinámico en el movimiento de personas, pero alerta a los prestadores sobre un perfil de viajero sumamente cauto a la hora de gastar.

(Con información de Infobae)