Ante la necesidad de mejorar el suministro de agua en distintos sectores de General Güemes, se reunieron el intendente Carlos Rosso, y el presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, para definir las próximas obras en la localidad.

En barrio Santa Elena, los trabajos se realizarán de manera conjunta. La Municipalidad aportará los trabajadores y la maquinaria, mientras que Aguas del Norte suministrará los caños y supervisará las tareas.

Otro de los sectores que requiere mejoras es calle Libertad, donde en los próximos días se iniciará la licitación para el recambio de cañerías.

Por su parte, las obras para barrio Cooperativa fueron incluidas en el Presupuesto provincial 2027, luego de las reuniones de Presupuesto Participativo.

Por el momento, no se informaron fechas de inicio ni plazos de ejecución de los trabajos.