Las promesas de calma y las proyecciones electorales optimistas que entona el Gobierno comienzan a chocar de frente con la crudeza de los números financieros. En una semana marcada por la agitación de los mercados, el riesgo país rebasó el umbral de los 1000 puntos básicos y encendió las luces rojas en el sector privado. Un lapidario informe de la consultora LCG desarmó el discurso oficial al advertir que la economía argentina se encamina hacia un prolongado período de incertidumbre y volatilidad, socavando las expectativas del oficialismo de cara a las batallas políticas del próximo año.

Mientras el ministro Luis Caputo insiste en que el frente económico llegará fortalecido a los comicios, la brecha cambiaria trepó por encima del 10% tras una brusca escalada de los dólares financieros, una tensión que no se presenciaba desde los picos de volatilidad del año pasado. La calma artificial del mercado oficial empieza a resentirse, forzando al Banco Central a intervenir con cobertura en el mercado de futuros mientras se repliegan las compras netas de divisas. La fragilidad del programa financiero queda así expuesta en la antesala de un verano sofocante para las arcas públicas.

El verdadero cuello de botella aguarda a la vuelta de la esquina. En menos de 60 días, el Estado deberá afrontar compromisos en moneda extranjera por casi 5.900 millones de dólares, entre vencimientos de bonos soberanos y pagos a organismos internacionales. Incluso contabilizando los inminentes desembolsos del Fondo Monetario Internacional y el uso parcial de las reservas del Tesoro, los analistas identifican un bache de al menos 1.900 millones de dólares que obligará al Ejecutivo a "raspar la olla" de las cuentas públicas, amenazando con deteriorar aún más las reservas brutas si no aparece auxilio financiero externo.

Más allá del ámbito bursátil, el rigor de la estrategia fiscal ya deja cicatrices profundas en la economía real. Si bien el Gobierno alcanzó la meta de superávit primario comprometida con el FMI, el costo social y productivo se revela devastador: la utilización de la capacidad instalada en las industrias registra promedios históricos tan bajos que solo se comparan con las peores crisis del siglo, mientras que el empleo asalariado privado encadena 15 meses de caída consecutiva, acumulando una pérdida de más de 120.000 puestos de trabajo.

La combinación de dudas sobre la sostenibilidad del programa a largo plazo, el ahogo presupuestario sobre el consumo y la falta de divisas ha creado una tormenta perfecta que amenaza con arrastrar a la actividad a una nueva recesión técnica. Sin margen para el error y con los riesgos de empeoramiento superando ampliamente a las probabilidades de una mejora repentina, el equipo económico se enfrenta al desafío de recalibrar su estrategia o resignarse a convivir con un escenario de fragilidad permanente que socava las bases de su proyecto político.

(Con información de Cronista)