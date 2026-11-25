El Gobierno nacional aprobó una bonificación del 100% de la tarifa de permanencia en la rada de la bahía de Ushuaia para superyates con capacidad máxima certificada de hasta 12 pasajeros.

La medida fue dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación mediante la Resolución 70/2026 y comenzará a regir el jueves 26 de noviembre.

Para acceder al beneficio, las embarcaciones deberán realizar una estadía mínima de un día en el muelle comercial del puerto, una vez finalizada su permanencia en la rada.

Qué incluye la bonificación

La exención corresponde exclusivamente a la tarifa por permanecer en ese sector de la bahía. No comprende el uso del muelle comercial ni otros servicios portuarios, logísticos u operativos, que deberán abonarse según el tarifario vigente.

El organismo justificó la decisión como un incentivo para recuperar un segmento que, según los fundamentos de la resolución, se desplazó hacia otras terminales de la región por los costos de las estadías prolongadas.

También señaló que Ushuaia puede funcionar como base para aprovisionamiento, mantenimiento, recambios y otras necesidades de estas embarcaciones.