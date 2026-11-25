El papa León XIV dispuso una reforma de la pastoral penitenciaria de la Iglesia Católica y designó al arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, al frente de una nueva estructura de alcance mundial.

La decisión fue oficializada este miércoles mediante una carta apostólica titulada In carcere eram, et venistis ad me (Estuve en la cárcel y vinieron a verme), firmada por el Pontífice el pasado 22 de noviembre.

La medida establece la disolución de la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica, fundada en 1950, y la creación del Servicio de Animación de la Pastoral Penitenciaria, dependiente del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

García Cuerva tendrá un mandato de cinco años y contará con el acompañamiento de al menos tres consejeros especializados en el trabajo penitenciario.

El nuevo organismo tendrá entre sus objetivos la capacitación de agentes pastorales, la cooperación entre las diócesis, el diálogo con las autoridades civiles y el impulso de políticas penitenciarias más humanas.

“El problema de las cárceles es un problema de la sociedad como tal”, sostuvo León XIV en el documento, en el que reivindicó la dignidad de las personas privadas de su libertad.

Fuente: Vatican News.