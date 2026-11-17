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El papa León XIV habló sobre su estado de salud durante la conferencia de prensa a bordo del avión que lo trasladaba de regreso a Roma, tras completar su gira apostólica por Latinoamérica. El Pontífice reconoció que todavía no se encuentra completamente recuperado de una intervención quirúrgica, aunque destacó que pudo cumplir con todas las actividades previstas.

"No estoy al 100%, pero estoy bastante bien", expresó al referirse a su recuperación. También destacó que la resistencia física fue fundamental para afrontar los compromisos del viaje.

La operación y las dudas sobre el viaje

León XIV explicó que la gira ya estaba programada cuando atravesó una intervención quirúrgica de importancia y que, pese a las dificultades, mantuvo su decisión de realizarla.

"Después de una operación un poquito significativa, desde un principio había en mente que el viaje estaba programado y yo quería cumplir", relató.

En ese sentido, atribuyó su recuperación al acompañamiento médico y al respaldo espiritual recibido durante las últimas semanas.

"Recibí mensajes de literalmente todo el mundo", señaló, y destacó la importancia de las oraciones de los fieles.

El Papa aseguró que, con la asistencia de los médicos, finalmente fue posible concretar el recorrido. "La resistencia es uno de los dones que el Señor me da", expresó.

El balance de su gira por Latinoamérica

Más allá de las cuestiones de salud, el Pontífice realizó un balance positivo del viaje y agradeció especialmente a las comunidades y países que lo recibieron.

"Quiero agradecer a Dios y agradecer a los pueblos, las comunidades, los países que me han recibido, nos han recibido durante estos días", manifestó.

León XIV sostuvo que el recorrido permitió compartir experiencias de fe y devoción, incluso en comunidades atravesadas por dificultades sociales y situaciones de sufrimiento.

"Hay mucho que celebrar, hay mucho valor en las experiencias humanas y las experiencias religiosas", afirmó.

Finalmente, remarcó que el propósito central del viaje fue compartir el mensaje del Evangelio y fortalecer la fe de los pueblos visitados.

"La belleza de un viaje como este" estuvo, según explicó, en la posibilidad de encontrarse con comunidades que, a pesar del sufrimiento y el dolor, mantienen viva su fe en Dios.