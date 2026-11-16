El papa León XIV se despidió de Sudamérica tras una gira de once días

El papa León XIV se despidió este lunes de Sudamérica con una misa multitudinaria en la base aérea de Las Palmas, en Lima, donde reunió a un millón y medio de personas. La celebración marcó el cierre de su primera visita a la región desde que asumió el pontificado, tras recorrer diez ciudades de Uruguay, Argentina y Perú durante once días.

“Al final de mi visita apostólica, también quiero confirmarlos en la fe y en la caridad y asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo. En donde quiera que nos encontremos abriendo el corazón a Dios podremos vivir la relación fundamental, esa que permite reflejar la imagen divina a cada ser humano”, expresó ante los fieles.

En su último mensaje, el Pontífice también advirtió que vivimos en “un mundo herido por la prepotencia” y volvió a poner el foco en las personas más vulnerables. Al recordar la figura de santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima que inspiró varios de sus discursos durante el viaje, remarcó que “los únicos que no pueden esperar son los pobres”.

La despedida en Perú puso fin a una gira marcada por las multitudes que acompañaron al Papa en cada destino y por las referencias al legado de Francisco. El recorrido había comenzado el 6 de noviembre en Uruguay, con visitas a Montevideo, Paysandú y Florida.

El 8 de noviembre llegó a la Argentina, donde celebró misas en Palermo, Córdoba y Luján. También visitó el Cottolengo Don Orione, en Claypole, y mantuvo encuentros con representantes religiosos, trabajadores y jóvenes.

Su paso por el país convocó a más de seis millones de personas, según estimaciones oficiales, aunque otras fuentes elevaron la cifra a 7,5 millones.

El viaje también estuvo acompañado por la atención sobre su estado de salud, ya que se realizó menos de un mes después de que fuera operado de un tumor maligno en el pulmón derecho, el 13 de octubre, en la clínica Gemelli de Roma. Pese a las dudas previas sobre la gira, León XIV cumplió con el itinerario sin mostrar signos visibles de cansancio.

Tras la celebración en Lima, estaba prevista su partida hacia Roma a las 13.45, hora local. El avión papal llegará al aeropuerto de Fiumicino el martes a las 10.25, hora italiana, las 6.45 de la Argentina.