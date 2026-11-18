Vatican News

El papa León XIV regresó al Vaticano después de completar su gira de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú. Este miércoles, durante la audiencia general en la plaza de San Pedro, recordó especialmente el recibimiento que tuvo en territorio argentino y aseguró que el cariño de los fieles quedará entre los momentos más significativos de su viaje.

"La Argentina es la patria del Papa Francisco y yo deseaba visitarla para encontrar a ese pueblo que él tanto amó", expresó el Pontífice. También destacó la participación de los fieles y afirmó: "En este clima de gran afecto por el Papa —que no podré olvidar— exhorté a cultivar la comunión en la riqueza de las diversidades".

El mensaje que dejó a los argentinos

Durante su intervención, León XIV retomó uno de los principales ejes de su visita: la necesidad de fortalecer los vínculos sociales y trabajar por una sociedad más equitativa. En ese sentido, recordó que alentó "el compromiso por la construcción de una sociedad justa y solidaria", de acuerdo con los principios de la doctrina social de la Iglesia.

El Papa también reivindicó el legado de Francisco y su propuesta de una Iglesia abierta, capaz de recibir a todos y reconocer la dignidad de cada persona. Señaló que el lema de su visita, "Bienvenidos todos. Vayan y anuncien", recuperó esa visión de su antecesor argentino.

De Córdoba a Luján: los momentos de su visita

Entre el 8 y el 11 de noviembre, León XIV desarrolló una intensa agenda en Argentina. Se reunió con el presidente Javier Milei, visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione y la cárcel de Devoto, y encabezó celebraciones religiosas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Uno de los momentos destacados fue su paso por Córdoba, donde presidió una misa multitudinaria y participó de una vigilia con jóvenes. Su recorrido concluyó en la Basílica de Luján, donde dejó un mensaje de esperanza y unidad antes de continuar hacia Perú.

El balance de su gira latinoamericana

Ya en Roma, el Pontífice retomó sus actividades sin modificar su agenda habitual. Durante la audiencia también recordó su paso por Uruguay y Perú, país en el que vivió durante años y desarrolló buena parte de su labor pastoral.

Además, mencionó sus encuentros con víctimas de abusos y agradeció a las comunidades, autoridades y religiosos que acompañaron su recorrido por Sudamérica.

En la plaza de San Pedro, un grupo de argentinos recibió al Papa con una bandera que llevaba la frase "Argentina, levántate y camina, ama", en referencia al mensaje que había pronunciado durante su visita al país.