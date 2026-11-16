León XIV condenó el asesinato de líderes indígenas en la Amazonía peruana

León XIV condenó el domingo 15 de noviembre el asesinato de líderes indígenas durante su visita a Pucallpa, Perú. En un encuentro con comunidades de la Amazonía, el pontífice también denunció los abusos sexuales y el abandono institucional que sufren esos pueblos, de acuerdo con la crónica de Deutsche Welle.

Qué dijo el Papa sobre la explotación en la Amazonía

Durante la homilía, León XIV sostuvo que la protección del ambiente y el respeto por las comunidades están ligados. “La violencia contra el pueblo es una violencia contra la tierra”, afirmó.

También cuestionó la lentitud de las medidas para proteger la región frente al avance de la explotación y la contaminación. En ese contexto, llamó a defender la dignidad de los trabajadores y a responder a la corrupción con honestidad.

Lima será la última escala de la gira

Antes de llegar a Pucallpa, el Papa había pasado la mañana en Cusco. Su agenda prevé una misa en Lima el lunes 16 de noviembre, con la que concluirá el viaje apostólico por América Latina, que también incluyó visitas a Uruguay y la Argentina.