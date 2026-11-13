El libro que emocionó al papa León XIV se agotó y tendrá una reedición

El Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole anunció que se agotaron los ejemplares del libro "Mi vida, un milagro de Dios", escrito por Marta Griselda Torres, la mujer que emocionó al papa León XIV durante su reciente visita a la Argentina y le entregó personalmente un ejemplar de su autobiografía.

La institución confirmó que ya trabaja en una reedición de la obra, debido al interés que despertó la historia de Marta después de su encuentro con el Pontífice. Por el momento, no se informó cuándo volverá a estar disponible.

"Informamos al público que el libro de Marta Griselda Torres, Mi vida, un milagro de Dios, se encuentra actualmente agotado", comunicaron desde el Cottolengo, que agradeció el acompañamiento recibido.

La mujer que emocionó al Papa con su historia

Marta Griselda Torres nació en Entre Ríos en 1948 y vive desde 1969 en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. Su historia está marcada por una infancia difícil, el abandono materno y las dificultades que debió atravesar debido a su discapacidad.

Con el paso de los años encontró en la institución un hogar y una comunidad que la acompañó. Allí desarrolló distintas actividades, aprendió braille, estudió música y llegó a enseñar catecismo.

Su autobiografía, titulada "Mi vida, un milagro de Dios. El amor en el dolor", reconstruye esos momentos y relata cómo logró salir adelante a través de la fe, el acompañamiento y el perdón.

La obra también incluye una carta dirigida a su madre, a quien no volvió a ver después de que abandonara el hogar familiar cuando Marta era niña.

El encuentro con León XIV que hizo conocida su historia

Durante la visita del Papa al Cottolengo, el pasado 9 de noviembre, Marta tuvo la oportunidad de contarle personalmente parte de su vida y entregarle el libro que había escrito.

"Santo Padre, hoy le entrego este libro como una parte de mi vida", expresó ante León XIV.

El Pontífice escuchó su testimonio, recibió el ejemplar y le regaló un rosario. El encuentro se convirtió en uno de los momentos emotivos de su paso por la Argentina.

La repercusión de aquella escena despertó el interés de numerosos lectores por conocer la historia completa de Marta, hasta agotar la primera edición de su autobiografía.

El Cottolengo prepara una reedición

La institución informó que se encuentra trabajando para volver a poner el libro a disposición del público y que comunicará oportunamente las novedades sobre su publicación.

La autobiografía cuenta con 114 páginas y fue editada por Puntoaparte Ediciones Independientes, con la colaboración de Nadia Recalde en la transcripción del relato.

El libro busca transmitir un mensaje sobre la superación de las dificultades, el valor de la inclusión y la importancia de que las personas con discapacidad puedan contar sus propias historias.