El papa León XIV expresó su esperanza de que su visita a la Argentina ayude a bajar el tono de las discusiones públicas. En la conferencia de prensa a bordo del avión que lo llevaba de regreso a Roma, dijo que es posible tener diferencias de opinión y que “no es necesario llegar a odiarnos”. La agencia EFE participó de la rueda de prensa.

Qué dijo sobre la polarización

León XIV destacó que personas de izquierda y de derecha compartieron las calles durante su visita. También señaló que los algoritmos contribuyen a profundizar las divisiones y sostuvo que, en muchos casos, la polarización fue provocada de manera intencional.

El pontífice pidió a los medios de comunicación que ayuden a restablecer el diálogo. Mencionó que la hostilidad en las discusiones llega incluso a familias cuyos integrantes han dejado de hablarse por sus diferencias.

Qué le planteó a Milei

Sobre su reunión con el presidente Javier Milei, el Papa contó que hablaron de las dificultades económicas del país y que lo alentó a prestar más atención a los sectores más necesitados. Dijo que encontró al mandatario dispuesto a escuchar y defendió una distribución más equitativa de los recursos desde la doctrina social de la Iglesia.