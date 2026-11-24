Los hogares de las zonas cálidas de Salta tendrán mayores límites de consumo eléctrico subsidiado, según informó el Ente Regulador de los Servicios Públicos. El esquema alcanzará a más de 106.000 familias y contempla diferencias según la ubicación y los meses de mayor temperatura.

Mediante la Resolución 2060/2026, el organismo ordenó a EDESA aplicar provisoriamente los beneficios a los usuarios registrados en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Dónde se subsidiarán hasta 500 kWh por mes

El límite será de 500 kWh mensuales entre noviembre y abril para los departamentos de Anta, San Martín, Orán, Rivadavia y General Güemes, además de los municipios de El Galpón, El Potrero y La Candelaria.

Durante el resto del año, esos hogares tendrán un tope de 300 kWh mensuales subsidiados.

Qué cambia para el sur provincial

Para los departamentos de Metán, Rosario de la Frontera y La Candelaria, el informe anuncia un límite de 370 kWh mensuales en diciembre, enero y febrero, y de 300 kWh durante el resto del año.

Dentro de esos departamentos, El Galpón, El Potrero y el municipio de La Candelaria están incluidos expresamente en el esquema de zonas muy cálidas, con el tope de 500 kWh durante los meses señalados.

La aplicación es provisoria

Según el Ente, el esquema combina aportes de cerca de $7.300 millones de la Provincia y otros $4.200 millones de Nación. Los equipos técnicos continúan trabajando para establecer una solución permanente.