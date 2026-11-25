Las colonias de vacaciones de la Municipalidad de Salta tendrán 1.500 lugares para niños de 6 a 13 años. Las inscripciones se realizarán del 1 al 4 de diciembre, de 8 a 14, en los complejos Carlos Xamena y Nicolás Vitale.

En Pelo & Barba, por Aries, Ezequiel Barraguirre, titular de la Agencia Salta Deportes, explicó que el padre, madre o tutor deberá acercarse con una fotocopia del DNI para realizar el trámite.

El funcionario remarcó que los participantes deben estar escolarizados y cursar la primaria. Según explicó, las actividades se planifican como un acompañamiento de la educación formal, por lo que no recibirán a menores de seis años.

Funcionarán durante enero

El servicio se desarrollará durante todo enero en ambos complejos. Barraguirre destacó la demanda de familias que continúan trabajando durante el verano y necesitan una alternativa para sus hijos.

También explicó que la inscripción presencial busca favorecer el uso efectivo de las vacantes. Después de tres faltas injustificadas, el lugar será asignado a otro niño que esté esperando ingresar.

“La inscripción tiene que ser presencial porque eso también nos da una pauta de real interés y de uso del servicio”, sostuvo.