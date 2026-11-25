El crecimiento de la actividad minera puede generar un cuello de botella en la ruta nacional 51 si no se desarrolla una alternativa ferroviaria. Así lo advirtió Marcelo Lazarte, excoordinador de la Unidad de Proyectos Ferroviarios de Salta.

En Pasaron Cosas, por Aries, sostuvo que la logística debe acompañar las inversiones mineras, tanto para trasladar los insumos hacia los proyectos como para transportar la producción.

“¿Cómo administramos la circulación en la ruta 51, por ejemplo, con semejantes volúmenes de carga?”, preguntó. En ese contexto, consideró indispensable recuperar el transporte ferroviario.

Lazarte planteó que la demanda minera podría facilitar el financiamiento de obras en el ramal C-14. Señaló que una empresa adjudicataria podría encontrar respaldo entre las compañías interesadas en disponer de ese servicio.

Sin embargo, aclaró que esa posibilidad comercial no garantiza por sí sola las inversiones. Por eso, insistió en que las obras deben incorporarse como obligaciones dentro de la licitación del Belgrano Cargas.

El exfuncionario sostuvo que el Estado debe convocar a los sectores minero, agrícola e industrial para definir las necesidades de transporte. También planteó que el tren y el camión pueden complementarse, con recorridos más cortos por la ruta hasta los puntos de carga ferroviaria.