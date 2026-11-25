En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones sociales y feministas de Salta realizarán este miércoles 25 de noviembre una jornada de lucha para reclamar justicia, protección para las víctimas y políticas públicas efectivas.

Así lo explicó Yanela Barrios, referente de Madres Protectoras, cuestionó el accionar del Poder Judicial y denunció situaciones de violencia institucional, revictimización y demoras en la resolución de las causas.

La primera actividad está prevista para las 9.30 frente al Poder Judicial, mientras que a las 17 comenzará la concentración en la plaza 9 de Julio para marchar por las calles céntricas.

Fuertes cuestionamientos al Poder Judicial

Barrios cuestionó la falta de seguimiento de las denuncias y la ausencia de medidas efectivas para garantizar la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes que atraviesan situaciones de violencia.

La referente sostuvo que las organizaciones reciben diariamente pedidos de asistencia de víctimas que, según denunció, no encuentran respuestas en los organismos estatales.

“Estamos hartas de contar femicidios, hartas de contar desaparecidas, hartas de salir a exigir y pedir justicia y protección y que se nos dé impunidad como respuesta”, manifestó.

Cuestionan las políticas públicas contra la violencia de género

Barrios también denunció un vaciamiento de los organismos provinciales destinados al abordaje de la violencia de género y cuestionó la implementación de la emergencia vigente en Salta.

“Lamentablemente queda todo en papel muerto”, expresó, al considerar que las medidas adoptadas resultan insuficientes frente a la gravedad de la situación. Asimismo, aseguró que las organizaciones sostienen el acompañamiento de las víctimas con recursos propios y sin recibir una remuneración económica por esa tarea.

Una marcha en memoria de las víctimas de femicidios

Bajo el lema “Hartas”, la movilización finalizará frente a la Legislatura provincial, donde se realizará un altar en memoria de las víctimas de femicidios.

Las organizadoras invitaron a la comunidad a participar de la jornada y llevar velas y flores para recordar a las mujeres asesinadas y renovar el pedido de justicia. “El feminismo sigue de pie a pesar de muchos golpes”, sostuvo Barrios.