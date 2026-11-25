Los complejos Carlos Xamena y Nicolás Vitale abrirán sus piletas al público el 7 de diciembre, mientras que el natatorio Juan Domingo Perón, que funciona durante todo el año, ampliará sus horarios por la temporada de verano.

El anuncio fue realizado por Ezequiel Barraguirre, titular de la Agencia Salta Deportes, en Pelo & Barba, por Aries.

Según confirmó, las entradas conservarán los valores del verano anterior: $800 para mayores y $500 para menores.

Descuentos y acceso gratuito

Barraguirre indicó que los jubilados tendrán descuento.

También confirmó que las personas con discapacidad podrán ingresar gratuitamente con un acompañante.

En el caso del Juan Domingo Perón, ubicado en Plaza Alvarado, el esquema de verano incluirá más horarios de pileta libre, además de la continuidad de las actividades acuáticas.