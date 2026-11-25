El robo de medidores de agua volvió a intensificarse en la ciudad de Salta. Desde mediados de octubre, Aguas del Norte registró entre 80 y 100 casos, principalmente en barrios de las zonas sur y sudeste.

En Pelo y Barba, por Aries, Andrés Vucerakovich, gerente comercial de Aguas del Norte, explicó que la problemática se encontraba prácticamente controlada tras una serie de operativos realizados junto a la Policía provincial.

“Siempre tenemos uno o dos mensuales, pero desde octubre comenzamos a tener un incremento importante”, señaló.

Cuáles son las zonas más afectadas por los robos

Según Vucerakovich, la mayor cantidad de casos se concentra en Villa San Antonio, principalmente sobre calle Independencia hacia calle Chile y en inmediaciones del supermercado Changomás.

También se registraron robos en sectores cercanos a los barrios San Benito y Villa Lavalle. El representante de la empresa explicó que la principal consecuencia para los vecinos es la interrupción del suministro de agua, lo que obliga a desplegar personal para restablecer el servicio.

Cuánto cuesta reponer un medidor de agua

Cada medidor tiene un costo de entre 30 y 40 dólares. Sin embargo, los delincuentes también sustraen las llaves y los acoples que forman parte del sistema de medición, lo que incrementa los gastos de reposición.

“Es un costo bastante significativo y aparte nos altera mucho la operación del servicio”, sostuvo Vucerakovich.

El gerente comercial indicó que, pese a que anteriormente los robos estaban asociados a la comercialización de metales, actualmente también se registran sustracciones de medidores y componentes de plástico.

Aguas del Norte pide a los vecinos que denuncien

Ante el incremento de los casos, la empresa estableció contacto con la Comisaría Segunda y solicitó a los usuarios que realicen las denuncias correspondientes.

Vucerakovich remarcó que la prioridad es restablecer el suministro de agua de las viviendas afectadas para posteriormente avanzar con la reposición de los medidores.