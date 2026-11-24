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El temporal que afectó el fin de semana a Coronel Cornejo descargó 184 milímetros de lluvia en pocas horas, una cantidad superior a cinco veces los registros habituales según describió la intendenta de General Mosconi, Ana Guerrero Palma, en Pelo & Barba, por Aries.

“Se ha registrado oficialmente 184 mm cuando acá nunca pasa de 25, 30, 35 mm de caída de agua”, afirmó la jefa comunal. La precipitación obligó a evacuar a unas 40 personas de una comunidad originaria y un sector aledaño.

Evacuados y viviendas afectadas

Las familias fueron trasladadas al centro de evacuación preparado por el municipio y comenzaron a regresar a sus hogares durante el lunes. También hubo viviendas con ingreso de agua y filtraciones en los techos.

Guerrero Palma señaló que El Molle es la comunidad más afectada ya que está asentada junto a la ruta nacional 34, en un terreno bajo que se inunda incluso con lluvias de menor intensidad.

Debieron evacuar la sala de primeros auxilios

El agua también obligó a evacuar la sala de primeros auxilios, ubicada en una zona baja. Las personas que estaban siendo atendidas fueron trasladadas al hospital.

La intendenta aclaró que no hubo personas que necesitaran hospitalización como consecuencia del temporal. Además, destacó que la limpieza previa de los canales permitió que el agua escurriera rápidamente en otros sectores.

Asistencia y traslado a terrenos más altos

El operativo incluyó recorridas para detectar familias que necesitaran evacuación, preparación de alimentos y distribución de colchones, agua y otros recursos aportados por la Provincia.

Participaron equipos municipales, personal sanitario, el Ejército, organizaciones sociales y colaboradores de otros municipios.

Guerrero Palma informó que trabaja con el Gobierno provincial para reubicar a las familias de la comunidad asentada en la zona inundable. Explicó que gestiona viviendas prefabricadas para trasladarlas a terrenos más altos.