El natatorio Juan Domingo Perón, ubicado en Plaza Alvarado, mantendrá las clases de natación durante el verano y no reemplazará esas actividades por una colonia de vacaciones infantil.

Así lo explicó Ezequiel Barraguirre, titular de la Agencia Salta Deportes, en Pelo & Barba, por Aries. El funcionario sostuvo que la decisión busca dar continuidad al servicio que los alumnos utilizan durante el año.

“Consideramos nosotros que sería un desacierto discontinuar el servicio a un niño que, por ejemplo, ya viene tomando clases de natación desde enero o febrero”, señaló.

Más actividades y horarios de pileta libre

Barraguirre adelantó que se sumarán actividades para adultos mayores y más horas de pileta libre, destinadas a quienes quieran utilizar el natatorio para refrescarse.

El espacio cuenta con 13 profesores de natación. También continuará funcionando el gimnasio terapéutico que la Municipalidad sostiene junto con el Hospital Oñativia.

Según explicó, ese gimnasio se enfoca en el abordaje de la obesidad y otras patologías de base. La ampliación del servicio de verano comenzará el 7 de diciembre.