La deuda soberana argentina atraviesa una marcada fase de corrección y no logra frenar su tendencia bajista, golpeada por el escepticismo de los inversores frente a las chances de reelección de Javier Milei y un renovado temor sobre la capacidad y voluntad de pago del país.

En lo que va de 2026, ningún bono escapa a las pérdidas: los Globales acumulan caídas de entre 7,15% y 13,98%, mientras que los Bonares registran retrocesos de entre 16,91% y 27,60% —con el AL29 entre los más castigados—, en un movimiento que llevó al riesgo país a duplicarse respecto de los mínimos de julio (cuando rondaba los 400 puntos) hasta ubicarse en torno a los 855–857 puntos tras haber rozado los 939.

La desconfianza se hace visible en la estructura misma del mercado: la curva soberana volvió a invertirse, con rendimientos en el tramo corto —como el GD29 en 15,17% y el GD30 en 15,7%— por encima de los títulos de mayor plazo (ubicados entre 12,5% y 13,1%), en contraste con la pendiente positiva que aún mostraba a fines de octubre.

A la par, crece la búsqueda de resguardo jurídico bajo ley de Nueva York, lo que amplió el spread por legislación entre Globales y Bonares de cerca del 2% en abril a más del 9% en tramos largos, una dinámica que analistas como Daniel Chodos, de Dhalmore Capital, proyectan que podría acercarse a los niveles de 2025.

Según un informe de Morgan Stanley, los precios de la deuda reflejan actualmente una probabilidad de entre 41% y 52% de que se materialice un escenario político adverso, un salto marcado frente al 11%–20% estimado tres meses atrás. Para firmas como Grupo ST, la combinación de restricciones financieras, dificultades para reactivar la actividad económica y la cercanía del ciclo electoral de 2027 lleva a los inversores a descontar escenarios desfavorables para el oficialismo, mientras que desde Grupo SBS señalan que, pese a los fundamentos de mediano plazo, la prima electoral tenderá a ganar peso a medida que se aproxime la contienda.

La presión vendedora también se trasladó este miércoles a las acciones argentinas en Wall Street, con bajas generalizadas entre los ADRs energéticos, financieros y de servicios públicos. Encabezadas por retrocesos en Cresud (-4,73%), Vista Energy (-4,11%), YPF (-3,93%), Grupo Financiero Galicia (-3,77%), Grupo Supervielle (-3,74%), BBVA Argentina (-3,59%) y Telecom Argentina (-3,42%), las cotizaciones reflejaron una jornada de cautela y aversión al riesgo en la que apenas Globant logró sostenerse con una leve suba marginal del 0,07%.

(Con información de Cronista)