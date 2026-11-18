La combinación de un dólar oficial planchado —que orilla los $1.560 tras acumular una suba del 6,8% en lo que va del año— con un contado con liquidación (CCL) que avanza al doble de velocidad y supera los $1.700 empujó a la brecha cambiaria por encima del 10%.

En los mercados interpretan este salto como una "válvula de escape" frente al reciente recalentamiento del riesgo país, que trepó hasta los 857 puntos en paralelo con una mayor volatilidad en acciones y bonos argentinos.

Si bien este diferencial se ubica muy lejos de las tensiones extremas registradas bajo cepos rígidos en el pasado, los operadores leen el porcentaje como una señal de expectativas y un síntoma de ruido financiero. A esto se suma el desfasaje en las velocidades de ajuste: mientras el Banco Central redujo el ritmo de devaluación mensual al 1% desde agosto, los precios implícitos en futuros, LECAP y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) anticipan que ese compás no podrá sostenerse indefinidamente de cara al ciclo político y las elecciones presidenciales de 2027.

El fenómeno también reaviva dinámicas especulativas conocidas en la plaza financiera, como el "rulo" o arbitraje de precios entre mercados, aunque por el momento opera sin intervenciones vendedoras del Banco Central. La autoridad monetaria mantiene las manos quietas debido a que la cotización opera lejos del techo de las bandas de flotación fijado en $1.974, delegando la contención —cuando es necesaria— en las intervenciones del Ministerio de Economía.

Hacia el mediano plazo, el escenario plantea desafíos estructurales que preocupan a los analistas. Un reporte de la consultora 1816 advirtió sobre el impacto potencial de los más de US$ 26.000 millones acumulados en préstamos bancarios en dólares —un récord absoluto en la era post-Convertibilidad—.

Según la firma, la persistencia de una brecha cambiaria podría acelerar la cancelación anticipada de dichos créditos corporativos, generando una fuerte presión sobre la demanda de divisas en el mercado oficial y comprometiendo severamente la capacidad del Banco Central para acumular reservas en el futuro.

(Con información de Clarín)