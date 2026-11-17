Desde este miércoles 18 de noviembre habrá un corte total de tránsito sobre la ruta nacional 51, en el sector de su intersección con la ruta provincial 99, debido al inicio de las obras de un nuevo nodo vial. La restricción se extenderá hasta el 18 de diciembre y afectará el tramo comprendido entre las calles Urano, Ganímedes y Marte.

Los trabajos contemplan la repavimentación de 120 metros lineales de la ruta 51, la pavimentación de sectores de la ruta 99, la construcción de dos rotondas y la instalación de semáforos. La intervención está prevista en tres etapas y tendrá una duración total estimada de tres meses.

El subsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Salta, Pablo Luna, explicó que la intersección presenta dificultades para la circulación, especialmente por los giros entre ambas rutas.

“La idea es la materialización de un sistema de semaforización. También se hace una repavimentación de aproximadamente 120 metros lineales de la ruta nacional 51 y se genera una pavimentación para el lado oeste y para el lado este de la ruta provincial 99, conjuntamente con dos rotondas en sus extremos para poder vincular los giros desde la 51 hacia la 99, para cualquiera de ambos lados”, detalló.

La zona registra un mayor movimiento vehicular debido a la conexión de la ruta 99 con avenida Costanera y, a través de esta, con la Circunvalación Oeste. Las tareas de enripiado y nivelación realizadas en ese recorrido facilitaron la circulación y contribuyeron al incremento del tránsito.

Durante la ejecución de los trabajos se habilitarán desvíos por calles cercanas para quienes se dirijan hacia el aeropuerto, San Luis o necesiten acceder a la ruta 99. Luna señaló que la organización de esos recorridos será uno de los aspectos centrales de las distintas etapas de la obra.

“Esta obra está programada en un plazo de tres meses. Son tres etapas que se van a ir ejecutando, justamente por el problema de los desvíos. Vamos a tener desvíos que se van a materializar por calles aledañas, tanto para ir al aeropuerto, para ir a San Luis o para derivar por la ruta 99”, indicó.

Ante las modificaciones en la circulación, el funcionario pidió a los conductores prestar atención a las indicaciones del personal y respetar la señalización instalada en el sector.

“Les pedimos a los vecinos que estén muy atentos a los cortes, a la información que emite la Municipalidad, a la señalización y a todo el personal de la empresa que va a estar ejecutando los desvíos. Les pedimos, sobre todo, paciencia a todos los que circulan por la zona. Es una obra que viene a mejorar la transitabilidad y tratar de darle una solución a un nudo bastante complejo, ya que es una intersección de dos rutas, una provincial y una nacional”, expresó.

El corte anunciado corresponde al período comprendido entre el 18 de noviembre y el 18 de diciembre, mientras que la ejecución del conjunto de las obras se prolongará durante tres meses.