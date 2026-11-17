El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) cumplirá 70 años el próximo 4 de diciembre, por lo que se realizará distintas actividades conmemorativas en todo el país.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, Marcelo Echenique, director regional del INTA Salta-Jujuy, detalló que este miércoles 18, la Estación Experimental de Cerrillos será sede de “Tranqueras Abiertas”, una jornada destinada a estudiantes, productores y público en general para conocer el trabajo del organismo.

“Siempre se ha hecho pensando en estudiantes de escuelas agrotécnicas, de los últimos años de las universidades, también productores y también para el público en general. Es abrir la puerta para mostrar lo que hacemos cotidianamente, poder abrir los laboratorios, los ensayos y mostrar todo lo que el INTA está realizando día a día”, señaló.

El evento contará con tres sectores y recorridos vinculados a las regiones geográficas en las que trabaja la Estación Experimental. Además, habrá una feria en la que productores podrán exhibir y compartir sus productos.

La agenda de los festejos continúa con un encuentro con comunidades vicuñeras cerca de La Quiaca y la presentación del plan estratégico del centro regional el 3 de diciembre.

El director regional destacó la importancia de revisar la trayectoria del organismo sin perder de vista los desafíos que enfrenta la investigación agropecuaria. “Un poco pensar en esto, una trayectoria tremenda en 70 años, pero también teniendo la claridad de que tenemos que pensar en el futuro y muchos desafíos nuevos que se vienen hacia la ciencia y tecnología, donde tenemos que estar realmente presentes como INTA también”, expresó.