En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de la Provincia dio sanción definitiva a la reforma parcial de la Carta Municipal de la Capital y será ahora el Ejecutivo provincial el encargado de promulgarla.

Al respecto, la diputada Frinda Fonseca destacó la forma en la que se fue gestando la reforma y la tarea realizada por el Concejo Deliberante de la Ciudad cuando sancionó la ordenanza que dispone la necesidad de la reforma fijando los artículos y los ámbitos que esta abarcaría.

Respecto a la tarea de armonización emprendida por la Legislatura, la diputada aseguró que se trata de control previo que tiene el objetivo de asegurar que la nueva Carta sea compatible con las Constituciones Nacional y Provincial.

“Genera una especie de filtro técnico/jurídico para evitar la colisión de las distintas normas”, añadió.

En tanto, indicó que la reforma fortalece la transparencia, incluye controles, amplía los canales de participación de los vecinos, extiende el periodo de las sesiones del Concejo Deliberante de febrero a diciembre de cada año, moderniza administrativamente los servicios que presta el Ejecutivo Municipal, genera herramientas digitales, aborda el maltrato animal y consolida los espacios para el cuidado de estos, entre otros aspectos destacados.

Sin embargo, la legisladora advirtió que algunos puntos emprendidos por la Convención Municipal desbordaron sus facultades, tal el caso de incluir el título secundario como requisito para ser concejal. “Esto significa incorporar una nueva condición de elegibilidad, la Constitución Provincial ya determina estos requisitos”, aseguró Fonseca, y continuó: “Es un claro avance sobre la Constitución”.

Así, apuntó que otros puntos que se modificaron fueron los relacionados a la elecciones de Jueces de Falta dado que la ordenanza que habilitaba la reforma no incluía este punto, así como también la supresión del límite general de que se había impuesto respecto a la cantidad de empleados públicos debía ser equiparable al 1% de la población.

“Aquí depende de las necesidades el momento, de la situación económica y de los servicios que pueda o no brindar el Ejecutivo Municipal. Es lógico pensar que debe tener la posibilidad de modificar ese número”, explicó.

Finalizando, la diputada destacó el trabajo realizado para llegar a un texto consensuado y donde participaron diversos sectores políticos.

“Las modificaciones que hizo el Senado no avasalla la autonomía municipal y reserva las reglas institucionales estables, dejando a las ordenanzas las cuestiones que requieren actualización. Las Cartas Municipales deben regular temas generales y no es válido referir a cuestiones individuales”, concluyó.

Cabe mencionar que desde la oposición se criticaron los cambios a la Carta introducidos por el Senado alegando que la autonomía municipal se vio avasallada por esta acción.

El proyecto, aprobado, pasa al Ejecutivo para su promulgación.