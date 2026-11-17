El Gobierno de Salta completó la entrega de más de 4.800 módulos alimentarios a familias de comunidades originarias de Santa Victoria Este, en el marco del programa Focalizados. Los operativos se desarrollaron durante dos semanas y alcanzaron tanto a sectores cercanos a las zonas urbanas como a comunidades rurales y periurbanas.

La asistencia está destinada principalmente a niños de entre seis meses y siete años, embarazadas a partir del tercer mes de gestación, personas con discapacidad y adultos mayores pertenecientes a familias originarias.

Cada módulo contiene 26 unidades de 13 productos alimenticios, entre ellos leche en polvo, aceite de girasol, azúcar, arroz, fideos, harinas de trigo e integral, tomate en lata, sémola, yerba, maíz pelado partido, frangollo y lentejas.

La distribución estuvo a cargo de equipos de la Secretaría de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Mario Mimessi. Para llegar a las distintas comunidades se utilizaron camiones y camionetas de la cartera y del Parque Automotor provincial.

Los operativos se coordinaron con las áreas municipales de Acción Social y con agentes de Atención Primaria de la Salud, quienes participaron en el control de las libretas nutricionales de los beneficiarios.

La coordinadora de Desarrollo Social, Dolores Montarcé, informó que las entregas también estuvieron acompañadas por talleres de cocina saludable, en los que se compartieron recetas prácticas y nutritivas elaboradas con los alimentos incluidos en los módulos. Además, equipos del programa UNIR, dependiente de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia, realizaron tareas de acompañamiento familiar.

Para esta etapa del programa se destinaron $3.054 millones de fondos nacionales, mediante un subsidio no reintegrable para adquirir alimentos destinados a 57.130 módulos. La Provincia financia otros 2.870 y asume los costos de armado, logística y distribución.