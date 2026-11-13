Los salarios subieron un 1,3% en septiembre y perdieron frente a la inflación
El Índice de salarios difundido por el organismo estadístico registró un incremento de apenas el 1,3% durante septiembre, quedando por debajo de la inflación del 1,9% anotada en el mismo período. El resultado mensual estuvo arrastrado principalmente por la merma del 0,8% en los ingresos del sector no registrado, que neutralizó las subas del 1,9% en el sector privado formal y del 1,8% en el ámbito público.
En la lectura interanual, el indicador general se situó en el 34,7% y acumuló un 26,7% en los primeros nueve meses del año, superando formalmente los registros de precios interanuales pero evidenciando una marcada desaceleración en el ritmo de recuperación.
La publicación de las cifras oficiales abrió un nuevo debate entre la lectura oficialista y las advertencias de los centros de estudios económicos. Desde el Palacio de Hacienda, el ministro Luis Caputo defendió el rumbo de los ingresos al señalar que, en una perspectiva de mediano plazo, los salarios formales y los haberes jubilatorios acumulan mejoras reales desde el inicio de la actual gestión, destacando además el comportamiento del sector informal en los últimos meses.
En la vereda opuesta, economistas de diversas fundaciones y consultoras señalaron que la pérdida mensual erosiona el colchón adquisitivo de los trabajadores, un escenario que —según advierten— podría profundizarse tras el repunte inflacionario registrado en octubre debido al impacto de las tarifas.